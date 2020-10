Die gerade eröffnete Ausstellung in der Galerie Wohlhüter in Thalheim widmet sich dem international bekannten Künstler Wilhelm Loth (1920 bis 1993), der im September 100 Jahre alt geworden wäre. Loth wurde in Darmstadt geboren, bestimmte ab 1950 die dortige Kunstszene und war über 30 Jahre lang Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe. Die Auswahl in Thalheim zeigt Arbeiten aus allen seinen Schaffensphasen.

Die Landtagsabgeordnetet der Grünen, Andrea Bogner-Unden, im Gespräch mit Nachlassverwalter Alexander Heil (links) und Galerist Werner Wohlhüter. | Bild: Michelberger, Isabell

Den Ausschlag für die Galerie Wohlhüter, die Arbeiten des Bildhauers zu zeigen, war der Wilhelm-Loth-Skulpturenpreis, den sie und ihr Künstler Jörg Bach aus Mühlheim an der Donau bei der Art Karlsruhe im Jahr 2019 erhielten. Der 1920 geborene Bildhauer ist bekannt durch seine Torsi des weiblichen Körpers. „Schon früh war Loth ein rastlos Suchender, der bereits im Jugendalter seinen Blick auf die Darstellung des Menschen in den Künsten richtete“, schreibt Alexander Heil, Nachlassverwalter und Neffe von Wilhelm Loth, in einem dieses Jahr erschienenen Katalog. Zwischen 1937 und 1944 stand Loth im Briefwechsel mit der Künstlerin Käthe Kollwitz, die die Zeichnungen des jungen gelernten Vermessungstechnikers lobte, freundschaftlich korrigierte und sah, dass er bildhauerische Qualitäten besaß.

Konzentration auf die Objekte

„Wir haben die Arbeiten nicht historisch angeordnet, damit sich die Besucher besser auf die einzelnen Objekte konzentrieren können“, erklärt Alexander Heil den Aufbau der Ausstellung. In einer Region, in der Wilhelm Loth nicht so bekannt sei, liege ihm am Herzen, die Vielfalt an Werken des Künstlers zu zeigen. Zu den Besonderheiten gehöre, dass Loth mit verschiedenen Materialien wie Aluminium, Bronze, Eisen, Edelstahl und Neusilber experimentiert habe. Er habe zu den ersten gehört, die mit Kunststoff arbeiteten. Dabei habe ihn die leichte Formbarkeit fasziniert sowie das Durchscheinende des Materials, bei dem er Farbe einsetzen konnte. „Die dunklen Rahmen wählte Wilhelm Loth für manche Arbeiten bewusst aus“, führte der Nachlassverwalter aus. Damit wollte er verhindern, dass das einfallende Licht den Kunststoff transparent werden lasse. Bei anderen Kunststoff-Arbeiten wiederum wünschte er bewusst den Einfall des Lichts.

Am Anfang Arbeiten aus Gips und Ton

Zu Beginn arbeitete Wilhelm Loth, vor allem aus finanziellen Gründen, vorwiegend mit Gips und Ton. Es entstanden Porträts und kleine Figuren. Bereits zu dieser Zeit ging es ihm nicht um ein Schönheitsideal oder um exakte Abbildungen, sondern darum, das reale Leben widerzuspiegeln und allgemein gültige Aussagen zur menschlichen Existenz zu treffen.

Als der Bildhauer die Lehrstelle an der Kunstakademie erhielt, konnte er es sich leisten, seine Arbeiten gießen zu lassen. „Er hat so gut wie alles in seine Kunst investiert“, erzählt Alexander Heil in einem Gespräch. Er habe in Darmstadt mit seiner Familie in einem Atelierhaus der Stadt gewohnt und in Karlsruhe in einer Einzimmerwohnung. Die Akademie war dort sein Lebensmittelpunkt.

Der Frauenkörper in einer stilisierten Variante. Es wirkt der Kontrast der verschiedenen Oberflächen und die weichen samtigen Formen. | Bild: Michelberger, Isabell

Während seiner zweijährigen englischen Kriegsgefangenschaft (1944 bis 1946) beschäftigte sich Loth mit den Arbeiten des Bildhauers Henry Moore. Durch Auguste Rodin lernte er den Torso als eigenständiges künstlerisches Motiv schätzen, das auf die ganze Figur verweist. Bereits seit dem Ende der 40er Jahre ist es der nackte Frauenkörper, der ihn zu seinen Arbeiten inspiriert. Die körperlichen Formen, Brüste, Bauch, Schamlippen und Oberschenkel, variiert er auf eindrucksvolle Weise bis zur starken Stilisierung.

Thema erntete nicht nur Beifall

Mit diesem Thema erntete er jedoch nicht nur Beifall. Bis in die 1970er Jahr sei das Museums- und Galeriepublikum gespalten gewesen in der Beurteilung der Plastiken, so Alexander Heil. Doch es sei dem Künstler nie um den voyeuristischen Blick auf den Frauenkörper gegangen, sondern um die Formen vom Weichen, Sinnlichen bis hin zur Stilisierung.

Die rauen, matten Oberflächen der Objekte strahlen eine körperliche Wärme aus. | Bild: Michelberger, Isabell

In seinen Arbeiten spielt er mit den weiblichen Formen, wobei das Organische mit dem Stereometrischen eine Verbindung eingeht. Oft tauchen Dreieck- und Viereckformen auf, in denen sich Erhebungen, Wellen und Wülste aufwerfen. Die glatten Oberflächen haben einen bizarren Glanz, auf denen Licht und Schatten den Formen eine zusätzlich Tiefe verleihen. Die rauen besitzen eine warme Körperlichkeit.

Auch Zeichnungen und Aquarelle zu sehen

In der Galerie sind auch Zeichnungen und Aquarelle von Wilhelm Loth zu sehen, welche die schnellen Ideen des Künstlers auf Papier bannen.

Die Ausstellung ist bis zum 22. November zu sehen. Öffungszeiten: Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung. Weitere Informationen unter www.galerie-wohlhueter.de