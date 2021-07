Die Pilgerzüge im Donautal gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Wegen der Pandemie konnte der Zug am Anna-Tag im vergangenen Jahr nicht fahren. Auch für dieses Jahr ist die große Wallfahrt am Anna-Tag abgesagt. Wie geht es weiter?

Sie kamen aus Richtung Elztal-Freiburg, aus Tübingen, aus Karlsruhe, Ulm und Hohenzollern: Pilger reisten in den 1970er und 1980er Jahren mit Sonderzügen der Deutsche Bahn in Scharen durch das malerische Donautal nach Beuron, um Gottesdienste in der