Mit dem aktuellen Projekt „Wilde-Sau-Bio-Fleisch aus dem Naturpark Obere Donau„ will das Naturpark Obere Donau-Team um die Stellvertretende Geschäftsführerin Christina Baumhauer und Armin Hafner auf die Wertigkeit, Verfügbarkeit und Geschmack von Wildbret vom Schwarzwild aufmerksam machen. Sie beteiligen sich damit an der landesweiten Kampagne der Naturparke Baden-Württembergs.

Wer sich gerne bewusst, regional und gesund ernähren und dabei nicht auf Fleisch verzichten möchte, kommt an Wildfleisch eigentlich nicht vorbei, davon sind Christina Baumhauer (von links), stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Obere Donau, und Naturpark-Mitarbeiter Armin Hafner überzeugt und werben für die landesweite Kampagne der Naturparke Baden-Württembergs „Wilde Sau“. | Bild: Sandra Häusler

Von Oktober bis Januar ist Hauptjagdzeit

Hauptjagdzeit für Schwarzwild ist von Oktober bis Ende Januar. „Wer sich bewusst, regional und gesund ernähren und dabei nicht auf Fleisch verzichten möchte, kommt an Wildfleisch nicht vorbei“, unterstreicht Christina Baumhauer, die selbst Jägerin ist. Für bewusste Verbraucher spielt auch die Transparenz der Fleischherkunft eine Rolle. Die Vielseitigkeit von Schwarzwildfleisch geht über die Begleitung mit Rotkohl und Spätzle hinaus. Das Wildschwein sei der Urahn des heutigen Hausschweins, so Baumhauer. Was oft nicht bekannt sei: Wildschweinfleisch ist analog zum Hausschwein einsetzbar und dabei ein reines Bio-Produkt. Wildbret von Schwarzwild wird überwiegend durch regionale Jäger, Metzger und Gastronomen verwertet, unterstreicht Naturpark-Mitarbeiter Armin Hafner. Auch er ist Jäger und rät Verbrauchern, beim regionalen Jäger nach Wildschweinfleisch zu fragen. Somit könne durch kurze Vermarktungswege ein großer Beitrag geleistet werden.

Afrikanische Schweinepest beunruhigt

„Man kann davon ausgehen, dass die Wildschweinpopulation über die vergangenen Jahre kontinuierlich zugenommen hat“, gibt Hafner an. Durch milde Winter sei die Sterblichkeit von Frischlingen niedriger. Wildschweine sind anpassungsfähig, schlau und intelligent und lernen, wie sie ihr „Fell vor dem Jäger retten“, indem sie dessen Jagdgebiet ausweichen. Gerade mit Blick auf die drohende Gefahr eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist dies eine beunruhigende Entwicklung. Laut aktuellen Meldungen gibt es 124 bestätigte Schweinepest-Fälle, jedoch ausschließlich in Brandenburg und Sachsen. Trotzdem ist auch die Jägerschaft in Baden-Württemberg gefordert, die Schwarzwildbestände zu reduzieren.

Gastronomie bricht wegen Teil-Lockdown als Absatzmarkt weg

Vor einer radioaktiven Strahlenbelastung von Wildschweinfleisch aus dem Naturpark Obere Donau brauchen sich die Konsumenten nicht zu fürchten. Der Naturpark gehört nicht zu den Risikogebieten. Ferner unterliegt die Verarbeitung des Wildbrets hohen Hygieneanforderungen und wird vor der Weitergabe veterinärmedizinisch untersucht. Schlechte Absatzmöglichkeiten und die damit einhergehenden niedrigen Preise, sowie die Schwierigkeit der Schwarzwildbejagung machen es jedoch den Jägern schwer. Gerade in der Zeit vor Weihnachten werde gerne Wildfleisch gegessen, durch die Schließung der Gastronomie im Teil-Lockdown im November bricht dieser Absatzmarkt heuer weg.

Veranstaltungsreihe für 2021 geplant

Damit sich die Verbraucher selbst ein Bild von der Vielseitigkeit des Wildschweinfleisches aus dem Naturpark Obere Donau machen können, hat das Naturpark-Team für 2021 eine Veranstaltungsreihe „rund um die wilde Sau“ geplant. Es soll Wildbretverköstigungen geben, Grillevents, eine Führung „Vom Wald auf den Teller“ und außerdem sollen Möglichkeiten der Wildbretvermarktung aufgezeigt werden. „Wir wollen die Leute schmecken lassen, wie gut und vielseitig das Produkt ist“, beschreibt Baumhauer und verrät den Lesern ein einfaches Rezept.