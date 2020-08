Beuron vor 10 Stunden

Unglück im Donautal: Stichflamme verletzt 18-jährigen Pfadfinder schwer

Eine Pfadfindergruppe wollte sich am Dienstagnachmittag mit einem Spirituskocher in der Ruine Hausen bei Beuron im Donautal ein Essen kochen. Dabei verletzte sich ein 18-Jähriger schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden