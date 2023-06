Tragisch endete ein mutmaßlicher Spaß bei einem Junggesellinnenabschied am Samstagabend in der Gemeinde Leibertingen. Zwei Frauen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach Polizeiangaben wollte eine 26-Jährige mit einem Opel auf die Straße Am Hasenbühl in Richtung Im Aispen fahren. Von ihr und ihren Mitfahrerinnen unbemerkt hatten sich drei Frauen im Alter von 31, 28 und 37 Jahren vor Fahrtbeginn in den geöffneten Kofferraum gesetzt.

Als die 26-Jährige losfuhr, fielen die drei im Kofferraum sitzenden Frauen heraus. Hierbei wurden zwei schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber beziehungsweise einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Dritte verletzte sich lediglich leicht.

Der Verkehrsdienst der Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wird das Ergebnis der zuständigen Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorlegen.