Die Netze BW GmbH investiert über 1 Million Euro in das Stromnetz im Gemeindegebiet Beuron im Oberen Donautal, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dabei verlegt sie in mehreren Bauabschnitten neue, leistungsstärkere Erdkabel, die die bisherigen Freileitungen ersetzen. Diese Modernisierung und Leistungserhöhung sind notwendig, um das Stromnetz für die Bedarfe der Zukunft zu rüsten. Um Synergien zu schaffen und nicht mehrmals aufgraben zu müssen, schließt sich die Netze BW bei der Verlegung der neuen Mittel- und Niederspannungskabel den Tiefbauarbeiten der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen an.

Arbeiten haben begonnen

Die Maßnahme startete am Montag, 15. März oberhalb der Neidinger Mühlhalde und verläuft zunächst Richtung Neidingen, später in Richtung Thiergarten. Gearbeitet wird überwiegend konventionell im offenen Graben. Da hier felsiges Gelände vorliegt wird aber auch eine Felsfräse zu beobachten sein, die auf etwa drei Kilometern dieser Baustrecke zum Einsatz kommt.

Felsfräse Beim Fahren mit der Felsfräse schlitzt eine kräftige nachgezogene Fräse, die wie eine Kettensäge arbeitet, den harten Boden in einer minimalen Breite und der nötigen Tiefe auf. Für die hier zu verlegenden Erdkabel ist der Erdschlitz nur einige Zentimeter breit und einen halben Meter tief. Die geringe Breite des Grabens erleichtert die Rückverfüllung.

Im September verlegt die Netze BW dann auch neue Mittelspannungskabel über Hausen im Tal nach Langenbrunn. Die dabei notwendige Unterquerung von Schmiedebachbrunnen, Donau und Bahn wird mit dem Spülbohrverfahren durchgeführt. Diese beiden besonderen Verlegeverfahren sparen Zeit und schonen die zu schützende Landschaft. Neben den Ortsverbindungen werden auch die Versorgungsnetze innerorts erneuert.

Spülbohrverfahren Mit einem kleinen Bohrkopf (Durchmesser zirka 15 Zentimeter) wird zuerst ein Pilotloch auf der einen Seite der zu unterquerenden Fläche gebohrt. Dieser ist mit Sensoren versehen und gräbt sich ferngesteuert auf der Strecke, auf der später die Kabel und Leerrohre verlaufen sollen, durch den Boden. Mit Hilfe eines elektromagnetischen Ortungssystems überprüft der Bohrmeister Richtung und Tiefe des Verlaufs. Das beim Bohren gelöste Erdreich wird per Wasserdruck herausgespült. Dem Wasser ist umweltverträgliches Bentonit, ein feines mineralisches Lehmpulver, beigemischt. Dadurch dient es gleichzeitig als so genannte Stützflüssigkeit, welche die Wände des Bohrkanals stabilisiert. Am Zielpunkt angekommen, wird der Bohrkopf durch einen größeren Aufweitkopf ausgetauscht. Mit ihm wird die Bohrung im Rückwärtsgang erweitert. Falls nötig wird dieser Vorgang mit immer größeren Aufweitköpfen so oft wiederholt, bis der Bohrkanal das erforderliche Maß erreicht hat. Mit dem letzten Durchgang werden Leerrohre aus Kunststoff eingezogen, in die abschließend die Stromkabel und der Mikrorohrverbund durchgeführt werden, die durch diese Ummantelung vor äußeren Einwirkungen geschützt sind.

Baumaßnahme soll Ende November abgeschlossen sein

Während der Bauausführungen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Netze BW bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Wenn alles planmäßig verläuft, kann die Baumaßnahme Ende November abgeschlossen werden. Sobald die Stromversorgung über die Erdkabel in Betrieb ist, können die nicht mehr benötigten Freileitungen inklusive der Masten und Dachständer demontiert werden. Von dieser Lösung profitieren die Verbraucher und die Landschaft: Die verringerte Störanfälligkeit bei Gewitter und Sturm sowie die erhöhte Leistungsfähigkeit des Stromnetzes dienen der Versorgungssicherheit und durch den Wegfall der Freileitungen kann man das Obere Donautal wieder in der ursprünglichen Schönheit genießen.