Leibertingen Nur für Abonnenten vor 15 Stunden

Stephan Frickinger stellt sich Vereinen im Bürgerhaus in Kreenheinstetten vor

Bei seiner Vorstellung als Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Leibertingen stellte Stephan Frickinger seine Ziele vor. So sieht er die Vereine als eines der wichtigsten Elemente in der Gemeinde, die Finanzlage als große Herausforderung und ein Potenzial in Leibertingen für den Tourismus.