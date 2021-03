Leibertingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Stephan Frickinger gewinnt knapp die Bügermeisterwahl in Leiberingen

Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Leiberingen am Sonntag war mit rund 78 Prozent sehr hoch. Knapp ein Drittel der Wähler hatte per Briefwahl gewählt. Das Ergebnis im Ortsteil Kreenheinstetten zugunsten von Stephan Frickinger war entscheidend.