Das Haus der Natur freut sich, pünktlich zum Frühling das neue Jahresprogramm vorstellen zu können, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema „Wir treiben‘s bunt – Wiesen und Weiden“. Damit wird die große Bedeutung von Wiesen und Weiden als Lebensraum in den Fokus gerückt.

Veranstaltungen so vielfältig wie der Lebensraum

Rund um das Thema finden verschiedene Exkursionen, Workshops und Seminare statt. Ob Pflanzenbestimmungskurs oder Heubären Basteln – die Veranstaltungen sind so vielfältig wie der Lebensraum an sich. Aber auch zu anderen Themenbereichen hat das Jahresprogramm viel zu bieten. Es gibt rund 250 Veranstaltungen von naturschutzfachlichen Fortbildungen über geführte Wanderungen bis hin zu kreativen Filz-Workshops.

Beginn sobald die Rahmenbedingungen es zulassen

Im Moment sind aufgrund der Corona-Pandemie noch keine Veranstaltungen möglich. Das Haus der Natur steht aber in den Startlöchern und ist bereit, sobald die Rahmenbedingungen es zulassen. Natürlich finden die Veranstaltungen mit Hygienekonzept statt. Das Jahresprogramm ist ab sofort erhältlich. Im Moment ist das Haus der Natur in Beuron geschlossen.

Das Programm kann per Mail an info@nazoberedonau.de bestellt werden und steht online bereit zum Download unter http://www.nazoberedonau.de sowie http://www.naturpark-obere-donau.de