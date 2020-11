von Susanne Grimm

Ein Naturpark-Menü in der Kiste, eine Schlemmerneuheit mit Gelinggarantie, das kann sich ab Dezember jedermann bei der Geschäftsstelle des Naturparks Obere Donau bestellen. Stefan Bär, Vorsitzender des Naturparks Obere Donau und Landrat des Landkreises Tuttlingen, hat die innovative Kochbox im Seminargebäude des Hauses der Natur vorgestellt und die Entstehungsgeschichte erläutert.

Regionale Wertschöpfung

Unter dem Dreiklang „Unterstützung für die Naturparkgastronomie, Essen als Lebensqualität sowie regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit“ ist ein Produkt entstanden, dass dem Käufer ein befriedigendes Gefühl vermitteln soll, nicht nur sich selbst etwas Gutes getan zu haben, sondern auch der regionalen Natur und den Wirten des Donautals, die in Corona-Zeiten schwer zu kämpfen haben. Denn in den Gaststuben herrscht gähnende Leere, so Bär: „Keine Gäste, kein Umsatz!“

Gelinggarantie durch eine Anleitung

Davon können Armin Eha vom Käppeler Hof in Beuron-Thiergarten und Frieder Steinseifer von der „Sonne“ in Wurmlingen ein Lied singen. Beide haben eine Idee von Projektkoordinatorin Nele Feldmann so umgesetzt, dass die Nutzer der Naturparkkochbox ohne großen Aufwand zuhause ein Menü mit kleiner Vorspeise, Hauptgang und Dessert auf den Tisch bringen können. Die Box enthält bereits vorgegarte Komponente, die daheim mit einfachen Handgriffen und Gelinggarantie in Form einer Anleitung fertiggestellt werden können.

In einer halben Stunde fertig zubereitet

Der Inhalt einer Kochbox: eine geschmorte Gänsekeule vom Käppeler Hof. | Bild: Susanne Grimm

„Aufwändige Gerichte, wie beispielsweise Gans mit Blaukraut, Maronenknödel, feiner Soße und Preiselbeeren, die meist mehrere Stunden Zubereitungszeit beanspruchen, können so in maximal einer halben Stunde auf den Tisch stehen“, verspricht der Vorsitzende des Naturparkvereins. Nicht zu vergessen ein Dessert, das ebenfalls in der Box enthalten ist. „Obwohl es nahezu fertig ist, hat man doch das Gefühl, selbst gekocht zu haben“, sagte die Erfinderin der kulinarischen Naturparkkiste. Alle Hauptzutaten seien Produkte mit Regionalbezug und stammen aus dem Naturpark, versprechen aber ein Essen wie im Restaurant, frisch, regional und am heimischen Herd gekocht, ohne dafür Stunden am Herd gestanden zu haben.

Zum Start gibt es ein Nikolausmenü mit Gans

„Gemeinsam kochen, genießen und Zeit verbringen – auch diesen Aspekt erfüllt die Kochbox“, unterstrich die stellvertretende Geschäftsführerin Christina Baumhauer. Mit dem Kauf der ersten Kochbox hat Bär den Startschuss für das Projekt „Naturpark in der Kiste“ gegeben. Passend zur Vorweihnachtszeit startet der Verkauf am 5. Dezember mit einem Nikolausmenü unter dem Motto „Gans“. „Da dürfen Sie gespannt sein, was sich die beiden Naturparkgastwirte haben einfallen lassen“, will Bär Kaufinteressierte neugierig machen.

Fortsetzung bei Erfolg der Aktion

Bei Erfolg der Kochboxen-Aktion sollen weitere folgen, die immer unter der Prämisse „saisonal und regional“ stehen werden. „Jeder Bürger kann seinen Beitrag leisten, um den Wirten wieder auf die Beine zu helfen“, sagte Bär und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Aktion den „Puls der Zeit trifft und einen Anreiz für die Unterstützung unserer Wirte darstellt“. Die Kochbox mit einem normalen Menü kostet 25 Euro, die vegetarische Variante gibt es zu einem Preis von 15 Euro.

Weitere Informationen zur Kochbox:

www.naturpark-obere-donau.de/aktuelles/naturpark-in-der-kiste/