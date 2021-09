von Sk

Auf rund 30 000 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte am vergangenen Wochenende in einem Sportheim in der Straße „Bei drei Bäumen“ hinterlassen haben. Die Vandalen hebelten die Eingangstüre auf und beschädigten das Inventar des Sportheims offensichtlich in blinder Zerstörungswut. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0 75 71/10 40 zu melden.