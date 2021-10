Leibertingen vor 4 Stunden

Pflicht zum Anschluss an ein Nahwärmenetz in „Kreenheinstetten West“ in Leibertingen?

Die Gemeinderäte diskutieren in der jüngsten Sitzung leidenschaftlich über eine Anschlusspflicht an ein denkbares Nahwärmenetz in „Kreenheinstetten West“. Beschlossen wurde sie nicht. In Auftrag gegeben wird zunächst einmal ein Gutachten über die Machbarkeit eines solchen Netzes. Die Satzung des Bebauungsplans wurde beschlossen.