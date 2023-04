Das Haus der Natur hat pünktlich zum Frühling sein neues Jahresprogramm vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf „Erholung (in) der Natur“, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit sollen das Freizeitverhalten und die Erholung in der Natur in den Mittelpunkt gerückt werden, ohne deren Freiraum zu beschneiden. Das Donautal und die Umgebung locken die Menschen an, sind zugleich aber bedeutender Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Rund um das Thema finden verschiedene Exkursionen, Workshops und Seminare statt. Beim Waldbaden oder Yoga im Blumenfeld sollen sich Teilnehmer an der frischen Luft erholen und zur Ruhe kommen. Bei Exkursionen zu Besucherlenkungseinrichtungen oder der Donaurenaturierung bei Hundersingen geht es hingegen um die andere Seite – die Erholung der Natur. Auch sind in diesem Jahr wieder zwei Infomarathons geplant, bei denen Mitarbeiter des Naturschutzzentrums den Erholungssuchenden direkt im Gelände als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Sie bieten Mitmachaktionen an.

Das Programm beinhaltet rund 180 Veranstaltungen von naturschutzfachlichen Fortbildungen über geführte Wanderungen bis hin zu kreativen Filz-Workshops. In diesem Jahr gibt es auch eine große Bandbreite an Vorträgen, geht aus der Pressemitteilung weiter hervor. Das Jahresprogramm ist ab sofort beim Haus der Natur in Beuron erhältlich. Es kann auch per E-Mail an info@nazoberedonau.de bestellt werden. Außerdem sind unter www.nazoberedonau.de alle Veranstaltungen im Veranstaltungskalender zu finden, und das Programm steht unter www.naturpark-obere-donau.de zum Herunterladen bereit.

Das Haus der Natur ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, zusätzlich von 1. April bis 1. November an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr.