Leibertingen vor 6 Stunden

Neueste Arbeiten der Künstler in der Galerie Wohlhüter bleiben vorerst ohne Publikum

Kurz nach der Eröffnung kam der Lockdown auch für die Winterausstellung in der Galerie Wohlhüter in Thalheim. Die Besucher waren schon vorher vorsichtig und zurückhaltend, wofür Gerlinde und Werner Wohlhüter Verständnis haben. Den Künstlern fehlt in Coronazeiten die Rückmeldung des Publikums und manchen auch das Geld.