Der Neubau für den neuen Giant Marken Store verfügt über 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche für E-Bikes und Fahrräder ohne Antrieb. Drei neue Werkstattplätze für Fahrradreparaturen sind außerdem entstanden. Ein sogenannter Vermessungsstand soll den Kunden insbesondere beim Rennrad dabei helfen, die passende Sitzgeometrie und somit das wirklich passende Rad zu finden. Auf dem Gelände des Fahrradladens besteht bald auch die Möglichkeit, mit dem Wohnmobil zu übernachten. Dafür befinden sich im neuen Gebäude Sanitäranlagen. Aber auch wenn der neue Laden mehrheitlich Räder der taiwanischen Fahrradmarke Giant verkauft, in der Werkstatt werden auch in Zukunft Fahrräder aller Hersteller repariert. Im neuen Laden sind zehn Mitarbeiter beschäftigt. Für die Werkstatt werden aktuell noch Zweiradmechaniker und -mechatroniker gesucht.

Vor 30 Jahren begann Joachim Buck in seinem nahegelegen Heimatort Schwenningen Fahrräder zu reparieren. 2015 erfüllte sich der gelernte Kfz-Mechaniker am heutigen Standort in Beuron seinen Wunsch, ein eigenes Fahrradfachgeschäft zu eröffnen. Anfang 2022 kam Sohn Martin in den Betrieb. Da gab es die Idee zum großen Markenstore bereits und Joachim Buck machte sich Gedanken, wer einmal die Nachfolge übernehmen könnte. Auch wenn sich Martin Buck als Industriemechaniker schon beruflich anders orientiert hatte, konnte er sich trotzdem vorstellen, in den väterlichen Betrieb einzusteigen. Eine vereinbarte Probezeit, um festzustellen, ob die Zusammenarbeit funktioniert, wurde offenbar für beide Seiten zufriedenstellend absolviert. Martin Buck ist bis heute im Geschäft und plant aktuell, sich noch einmal zum Zweiradmechanikermeister ausbilden zu lassen.

Praktisch im Schatten des Beuroner Klosters ist der Neubau für den Giant Store Donautal entstanden. Auch wenn „Fahrrad Buck“ durch das neue Ladengeschäft gewaltig an Fläche gewinnt – immerhin 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind entstanden – Joachim und Martin Buck wollen bei ihrer alten Geschäftsphilosophie bleiben. Dazu gehört etwa die schnelle und unkomplizierte Hilfe für Radler. „Wir helfen bei einer Panne, so wie wir es auch selbst erwarten würden“, sagt Martin Buck. Er wolle keine Produkte verkaufen, die nicht passen, lieber verzichte er auf das Geschäft, erläutert sein Vater.

Beuron – Fahrradenthusiasten und Radtouristen in der Region haben Grund zur Freude: Mit dem heutigen Tag eröffnet in Beuron offiziell der Giant Store Donautal. Das taiwanische Unternehmen Giant ist wohl zurzeit der weltweit größte Produzent von Fahrrädern und Fahrradteilen. Die Inhaber des neuen Markenstores sind Joachim Buck und sein Sohn Martin Buck. Die beiden führen das seit 2015 im ehemaligen Rathaus der Klostergemeinde ansässige Fahrradgeschäft „Fahrrad Buck“, zu dem auch eine Pension und das Café „Drahtesel“ gehören. Mit dem Neubau erfüllen sich beide den lang gehegten Wunsch, Verkaufsfläche und Werkstatt zu erweitern. Denn das alte Ladengeschäft platzte laut den Bucks bereits aus allen Nähten.

Beuron (hst) Durch die Gemeinde Beuron verläuft mit dem Donauradweg einer der beliebtesten Radwege Europas: Er führt entlang der deutschen Donau von der Quelle bis Passau und danach durch fünf weitere europäische Länder bis zur Mündung in das Schwarze Meer. Zur Philosophie der beiden Fahrradexperten Martin und Joachim Buck gehört es auch seit jeher, bestmöglich auf die Wünsche der vorbeifahrenden Radler einzugehen. Fahrrad Buck versorgte die Talbesucher in seiner Anfangszeit nicht nur mit Leihfahrrädern, sondern bald auch mit Getränken, die oft nachgefragt wurden. So entstand die Idee zum Cafe „Drahtesel“. „Am Anfang habe ich den Leuten meine privaten Getränke verkauft“, berichtet Buck.

Manche Kunden kämen von weiter her und übernachteten in der zum Fahrradgeschäft gehörenden Pension, gleichzeitig hätten sie unten in der Werkstatt den Service für ihre Räder gebucht. „Ich denke, das spricht dafür, dass wir einiges richtig machen“, sagt Martin Buck. Die beiden haben auch schon so manches Fahrradschloss aufgeflext, weil der Besitzer des Rades den Schlüssel zu Hause vergessen hatte. So mancher Plattfuß wurde noch schnell repariert, damit die Tour auf dem Donauradweg fortgesetzt werden konnte.

Bis zur letzten Minute wurde im neuen Giant Store gearbeitet, damit heute pünktlich eröffnet werden kann. Joachim Buck hat sich informiert, wo es Giant Stores gibt: Mit seinem sind es aktuell deutschlandweit 14 Stores. „Es gibt keinen in Berlin, aber z’ Beuron“, sagt er ein bisschen stolz.