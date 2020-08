Leibertingen vor 12 Stunden

Mein Garten: Bei Beatrice Lier und Thomas Heinrich gibt es Platz für Pflanzen und Steine

Beatrice Lier und Thomas Heinrich widmeten sich während der coronabedingten Kurzarbeit intensiv ihren Pflanzen. Neben ihrem bepflanzten Steingarten legten sie sich auch einen Bereich für Gemüse an. So sieht es in ihrem Garten in Leibertingen aus: