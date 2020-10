Zum letzten Mal in diesem Jahr verkehrt der bei Wanderern und Radfahrern beliebte Naturpark-Express am Sonntag, 18. Oktober. Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte die diesjährige Saison verspätet am 14. Juni begonnen und damit deutlich weniger Fahrtage umfasst als in den Vorjahren. Die Fahrgastzahlen und besonders die Anzahl an Radfahrern lagen vor allem an Tagen mit schönem Wetter nur unwesentlich unter den Werten der Vorjahre, informiert der Naturpark Obere Donau in einer Pressemitteilung. Hierzu trug sicher auch bei, dass Viele dieses Jahr im eigenen Land Urlaub machten.

Aufgrund technischer Probleme mit den alten NE 81-Triebwagen musste bereits im Juli das Konzept des Naturpark-Expresses verändert werden. Die Fahrten wurden statt mit den bisherigen zwei Triebwagen und dem Fahrradwaggon mit drei Regio-Shuttles durchgeführt. Im Großen und Ganzen hat sich dieses neue Konzept bewährt und es konnten jeweils alle an den Bahnsteigen wartenden Mitfahrer samt Fahrrädern mitgenommen werden, auch wenn es teilweise manchmal etwas eng wurde.

Naturparkverein fährt Engagement zurück

2021 wird die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) mit erweitertem Fahrplan und zukünftig zwei gegenläufigen Zügen den Naturpark-Express in Eigenregie betreiben und hier ebenfalls mit Regio-Shuttles den Betrieb durchführen. Nach über 30 Jahren wird der Naturparkverein sein Engagement zurückfahren und zukünftig keine Zugbegleiter mehr von Vereinsseite aus stellen, da dies in der bisherigen Form so nicht mehr leistbar ist. Durch den mittlerweile eingeführten weitgehenden Stundentakt ist dies auch nicht mehr in dieser Form erforderlich und fast alle vor 30 Jahren gefassten Ziele sind mittlerweile erreicht.

1984 als Wanderbummelzug gestartet

Erstmals startete der damals vom Naturparkverein mit Hilfe von Sponsoren finanzierte Zug als Wanderbummelzug im Jahre 1984. Ursprünglich verkehrte er nur an zwei bis vier Sonntagen pro Jahr und fuhr ausschließlich innerhalb des Naturparks zwischen Sigmaringen und Tuttlingen. Heute ist der Naturpark-Express Teil des regulären Bahnverkehrs im Oberen Donautal von Mai bis Mitte Oktober. Wer noch einmal im Naturpark-Express in der bisherigen Form mitfahren möchte, ist daher gut beraten, dies zum 18. Oktober zu tun.