Leibertingen, Meßkirch vor 8 Stunden

Leibertingen holt das Personalwesen aus finanziellen Gründen in die eigene Zuständigkeit zurück

Um Kosten einzusparen will die Gemeinde Leibertingen das Personalwesen in Zukunft wieder in Eigenregie führen. Bisher übernimmt die Stadt Meßkirch die Aufgabe für die Nachbargemeinde.