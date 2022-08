Zu einem Unfall eines 54-jährigen Lkw-Fahrers kam es am Montag um kurz nach 10 Uhr auf der L 196. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Mercedes-Lastzug von Rohrdorf kommend in Richtung Kreenheinstetten unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, informiert die Polizei. Dabei kam der Laster auf das Bankett, der Fahrer steuerte daraufhin dagegen und verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Lkw. Dieser kippte mit der linken Fahrzeugseite auf die Straße. Der Laster rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn, bis er schlussendlich an einem Abhang neben der Straße zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde der Lastzugfahrer nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.