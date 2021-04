Beuron vor 5 Stunden

Kletterer aus Bodenseekreis abgestürzt

Samstagvormittag stürzte ein Kletterer in Beuron 10 – 20 Meter in die Tiefe. Ein Aufgebot an Bergwacht und Rettungshubschrauber musste den Verletzten aus unwegsamen Gelände bergen.