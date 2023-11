In Leibertingens Ortsteil Thalheim hatten die Kulturfreunde Thalheim zu einem vergnüglichen Kabarettabend mit dem Urgestein des Lindenhof-Theaters eingeladen. Als Kunstfigur „Bella Rosa“ veranstaltete die Tübinger Schauspielerin Ida Ott ein vergnügliches Weinseminar. „Im Wein liegt Wahrheit – der Schwindel liegt im Etikett“, räsoniert Bella Rosa. „I wett it wissa, was do in manch einer Flasch‘ inna dinna ischt, was ussa dussa gar et druff stoht!“ Fragen wie „woher kommt der Trollinger?“ wurden ebenso behandelt wie etwa das Ergebnis eines Tübinger Forschers, dass die Essgewohnheiten eines Weintrinkers auf dessen Charakter schließen ließen. Wie es zu einem Weinseminar gehört, wurde eine Zuschauerin mit den meisten Wissenspunkten mit einer Flasche Trollinger belohnt.