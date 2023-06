Tragisch endete ein mutmaßlicher Spaß bei einem Junggesellinnenabschied am Samstagabend in der Gemeinde Leibertingen. Zwei Frauen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach Polizeiangaben wollte eine 26-Jährige im Ortsteil Kreenheinstetten mit einem Opel auf die Straße Am Hasenbühl in Richtung Im Aispen fahren. Von ihr und ihren Mitfahrerinnen unbemerkt hatten sich drei Frauen im Alter von 31, 28 und 37 Jahren vor Fahrtbeginn in den geöffneten Kofferraum gesetzt, der keine Ladekante hatte.

Der schwere Unfall in Kreenheinstetten am Samstagabend macht die Menschen in dem beschaulichen Ort betroffen. | Bild: Julia Lutz

Als die 26-Jährige losfuhr, fielen die drei im Kofferraum sitzenden Frauen heraus. Hierbei wurden zwei schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber beziehungsweise einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Dritte verletzte sich lediglich leicht.

Im Kreuzungsbereich Am Hasenbühl am Ortsausgang Richtung Hausen im Tal fielen die jungen Frauen aus dem Kofferraum eines Opels. | Bild: Julia Lutz

Allen drei Frauen geht es besser

Die Betroffenheit über den schlimmen Unfall ist in der Gemeinde Leibertingen groß. Die beiden 31 und 37 Jahre alten Verletzten sind auf dem Wege der Besserung, teilt Polizeisprecherin Daniela Baier vom Polizeipräsidium Ravensburg am Montagvormittag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Zum Zustand der 28-Jährigen, die mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, ist derzeit noch nichts bekannt“, erklärt sie am Vormittag. Die Frau war mit Kopfverletzungen nach Tübingen in die Uniklinik geflogen worden. Am Montagnachmittag dann die gute Nachricht: Auch ihr geht es nach Angaben von Polizeisprecherin Daniela Baier besser.

Braut nicht am Unfall beteiligt

Die Braut, deren Junggesellinnenabschied am Samstag gefeiert wurde, sei am Unfall nicht beteiligt gewesen. Fest steht, dass die 26-jährige Fahrerin des Unfallwagens sowie eine der Verletzten nüchtern waren. Inwieweit die anderen Unfallbeteiligten alkoholisiert waren oder nicht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Klar ist inzwischen auch: Die Gruppe befand sich im Rahmen des Junggesellinnenabschieds auf einer Schnitzeljagd und war auf dem Weg zum nächsten Zielort.

Die Unglückstelle in Kreenheinstetten | Bild: Julia Lutz

Der Verkehrsdienst der Verkehrspolizei Ravensburg ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang.