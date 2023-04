Die Hauptversammlung der Ortsgruppe Leibertingen im Schwäbischen Albverein (SAV) fand in diesem Jahr erstmals am Sonntag spätnachmittags im Anschluss an die Frühjahrswanderung statt, heißt es in einer Mitteilung der Ortsgruppe. An dem weitgehend verregneten Tag erwischte die Wandergruppe ein regenfreies Zeitfenster für eine zehn km lange Wanderung entlang des Donautals bei Leibertingen mit grandiosen Ausblicken auf Beuron. Auch eine verkürzte Runde war im Angebot und wurde gut angenommen. Knapp 50 Vereinsmitglieder und Wanderfreunde konnte Obmann Dieter Sauter dann im „Burghof“ begrüßen, wo die üblichen Regularien nach einem gemeinsamen Vesper zügig abgearbeitet werden konnten.

Im Mittelpunkt dieses Jahresauftakts stand die Ernennung des langjährigen Obmanns Hermann Hafner zum Ehrenvorsitzenden der Ortsgruppe Leibertingen. Bereits im Gründungsjahr 1982 wurde er Mitglied in der Ortsgruppe, leitete von 1995 bis 2016 über 21 Jahre lang deren Geschicke als Obmann. Bis heute ist der 86-Jährige interessiert mit dabei. Gauobmann Claus Bayer würdigte Hermanns großes Engagement und lobte die Ortsgruppe auch besonders für deren Einsätze im Bereich von Naturschutzmaßnahmen, wie in Thalheim im Biotop „Bannsopp“, der ein beispielhafter Besichtigungspunkt für gelungene Biotoppflegemaßnahmen sei. Im Vorjahr waren in der Ortsgruppe bei 22 Wanderungen und Arbeitseinsätzen sowie bei den Veranstaltungen zum 40-jährigen Bestehen insgesamt 470 Teilnehmer und Mithelfer aktiv. Ein besonderer Höhepunkt war die von Stefan Schwanz organisierte 20 km lange Rundwanderung durch alle vier Leibertingen Teilorte. 25 Teilnehmer erwanderten auf dieser anspruchsvollen Strecke unter dem Motto „Wandern für die Jüngsten“ über 3000 Euro an Sponsorengeldern für die örtlichen Kindergärten. Obmann Sauter wertete dies als gutes Zeichen für eine positive Entwicklung des Vereins.

Termine (auch für Nichtmitglieder):

https://leibertingen.albverein.eu/termine/