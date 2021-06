von Heinrich Sturm

Die Mai-Steuerschätzungen für Baden-Württemberg gehen von einer „merklichen Erholung der Steuereinnahmen erst gegen Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums aus“. So steht es im Haushaltsplan für das Jahr 2021 der Gemeinde Leibertingen, den der Gemeinderat in der Sitzung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. „Derzeit kann für 2021 nicht von volumenstarken Hilfsprogrammen für Kommunen ausgegangen werden“, heißt es weiter in dem Plan, der zum zweiten Mal nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ – also als doppischer Haushaltsplan – aufgestellt ist. Etwas über 150 000 Euro werden Leibertingen am Ende des Jahres 2021 im Ergebnishaushalt fehlen, hat Daniel Bahr vom Rechnungsamt in Meßkirch errechnet. Bahr hatte den Haushaltsplan bereits im März dem Leibertinger Gemeinderat präsentiert und stellte am Dienstag die Ergänzungen vor.

Daniel Bahr vom Rechnungsamt in Meßkirch stellte die Ergänzungen zum Haushaltsplan für Leibertinger dem Gemeinderat vor. | Bild: Sturm, Heinrich

Ausgaben in Höhe von 6,7 Millionen Euro

Rund 6,7 Millionen Euro plant Leibertingen im Jahr 2021 auszugeben. Neben den Ausgaben für die laufenden Kosten sind größere Investitionen in den aktuellen Haushalt eingeplant. Dazu gehört weiterhin der Abwasseranschluss von Altheim und Thalheim an die Sammelkläranlage Meßkirch, für den in diesem Jahr 1,8 Millionen Euro veranschlagt sind. Rund 470 000 Euro sollen in den An- und Umbau der Leibertinger Kinderhäuser fließen. Der Umbau des ehemaligen Rathauses Thalheim zum „Haus der Vereine“ wird 2021 etwa 500 000 Euro verbrauchen. Darüber hinaus fließen rund 430 000 Euro in die dazugehörige Vorplatzgestaltung und die Gestaltung der Straße „Im Brühl“.

Kredit-Neuaufnahme auf 2022 verschoben

Die größten Posten auf Ertragsseite bleiben in Leibertingen auch 2021 die Einnahmen aus dem Einkommensteuer-Anteil (1,3 Millionen Euro) sowie der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes (ca. 800 00 Euro). Der Haushalt 2021 kommt trotz des umfangreichen Investitionsprogramms ohne die ursprünglich geplante Kredit-Neuaufnahme aus. Diese verschiebt sich in das Jahr 2022, wenn die Erschließung der Neubaugebiete in Thalheim und Kreenheinstetten beginnen soll. Dass 2021 mit einem Fehlbetrag zu rechnen ist, hatte Bahr schon in der letztjährigen Finanzplanung wegen der Corona-Krise vorausgesehen. Nun müssen die 150 000 Euro in den Folgejahren ausgeglichen werden, damit der Haushalt den Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung der Kommunen entspricht. Der Haushaltsplan enthält am Ende noch die Empfehlung an die Gemeinde Leibertingen, „dass aufgrund der Corona-Krise das Investitionstempo mit Augenmaß auf das Notwendige ausgerichtet sein sollte“.