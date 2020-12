von Sandra Häusler

In der Weihnachtswerkstatt in Leibertingen stehen unzählige Engel, Herzen, weihnachtliche Dekorationsideen aufgereiht. Fleißige Weihnachtswichtel scheinen dort am Werk gewesen zu sein. Nein – Wichtel waren es keine, sondern Ruth und Adolf Riester haben trotz Corona-Pandemie die Hände nicht in den Schoß gelegt und in ihrer Werkstatt Handwerkskunst für die besondere Jahreszeit geschaffen.

Seit 1975 arbeiten sie Hand in Hand

Ruth Riester, heute 71 Jahre alt, war die erste Frau, die den Schreinerberuf in der Handwerkskammer ergriffen hatte und vom Regierungspräsidium gar eine Sondergenehmigung brauchte, um an den Maschinen arbeiten zu dürfen. Der 76-jährige Adolf Riester ist Schreiner-und Wagnermeister im „Unruhestand“. Schon seit der Hochzeit 1975 arbeiten die Beiden nebeneinander und Hand in Hand im Schreinerbetrieb, den Adolf Riester von seinem Vater übernommen hatte, ebenso wie einen Teil der Maschinen von seinem Schwiegervater.

Ein Auge für das Holz

Die Engel in verschiedenen Formen und Größen stellen Adolf und Ruth Riester oft aus besonderen Hölzern mit markanten Zeichnungen her, wie Walnuss, Sumpfzypresse oder gestockter Buche. Während Adolf Riester eher für die technische Ausführung und die Maschinen zuständig ist, ist Ruth Riester die Künstlerin. Sie hat ein gutes Auge: „Wenn ich ein Holz sehe, sehe ich gleich, was daraus wird.“ Markante Maserungen und Besonderheiten im Holz setzt die Schreinergesellin ganz bewusst in Szene, während vielleicht ein anderer Schreiner diese Besonderheiten einfach absägen würde. „Da ist richtig Leben drin“, sagt eine Kundin, als sie den hölzernen Tannenbaum mit der dunklen Maserung sieht, die sich als angedeuteter Stamm bis in die Tannenspitze zieht.

Übliche Weihnachtsmarkt entfällt

In der Weihnachtswerkstatt hat Ruth Riester Engel, Vesper-und Schneidebretter sowie weihnachtliche Holzdekorationen aufgereiht. | Bild: Sandra Häusler

Üblicherweise veranstalten Ruth und Adolf Riester alljährlich am Wochenende vor dem ersten Advent in ihrer Werkstatt und dem Laden einen Weihnachtmarkt. In diesem Jahr war dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Das Schreiner-Ehepaar gewährt jedoch Interessierten nach telefonischer Anmeldung (Tel. 0 74 66/2 87) Einlass in ihre Weihnachtswerkstatt. Die hölzernen Engel sind sogar so beliebt, dass nochmal eine Serie nachgefertigt werden musste.

Kinder-Vesperbrettchen in Tierformen

Adolf Riester schnitzt einen Namen in ein Vesperbrettchen. Bilder: Sandra Häusler | Bild: Sandra Häusler

Auch an diesem Morgen sind die Kunsthandwerker gefragt. Eine Kundin aus Meßkirch wählt Kinder-Vesperbrettchen in verschiedenen Tierformen als individuelle Weihnachtsgeschenke aus. Gekonnt schnitzt Adolf Riester die Namen der Kinder in die Oberseite des Vesperbrettchens. Apropos schnitzen: Adolf Riester schafft es, mit dem Schnitzmesser innerhalb weniger Minuten aus einem Holzspan ein dreidimensionales, feinblättriges Edelweiß wachsen zu lassen. Und erzählt nebenher dem Zuschauer noch Witze – einfach Adolf Riester, wie er leibt und lebt.

Bei besonderen Fahrzeugen gefragt

„Geht nicht, gibt‘s nicht“, lautet Adolf Riesters Leitsatz. Deshalb wird der Wagnermeister oft angefragt, wenn es um den Bau besonderer Fahrzeuge geht, wie einen Kufenschlitten, der im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck mehrmals ausgestellt worden ist, den Nachbau eines Bennewagens für die Stadt Veringenstadt, mit dem um 1850 Bronzeerz nach Laucherthal transportiert worden ist oder einen Ochsenkarren für die mittelalterliche Klosterstadt Campus Galli. Gerade baut er einen Holzrechen, dessen hölzerne Zinken sich laut seinem Auftraggeber besser ziehen lassen als Metallzinken und eine Halterung für Orgelpfeifen.