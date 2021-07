von Julia Lutz

Auch die Gemeinde Leibertingen bietet weitere Impftermine gegen Covid-19 im Kreisimpfzentrum in Hohentengen an. Angesprochen sind Bürger über 18 Jahre, die sich mit dem Impftstoff Biontech impfen lassen wollen. Wer sich impfen lassen möchte, kann sich bis einschließlich Donnerstag, 8. Juli, unter Telefon 07 46 6/9 28 20 melden. Die Erstimpfung findet dann am Mittwoch, 14. Juli, statt. Die Zweitimpfung ist für den 13. August vorgesehen. Die Uhrzeit erhalten Bürger nach ihrer Anmeldung. Der Tag kann nicht verschoben werden. Auch der Impfstoff kann nicht ausgewählt werden, aktuell wird im Kreisimfzentrum der Impfstoff Biontech verimpft.

Bislang wurde die Delta-Variante zwei Mal im Landkreis nachgewiesen

Insgesamt hat das Land Baden Württemberg an 40 Landkreise zusätzliche Impfdosen an diejenigen verteilt, in denen die Delta-Variante bereits aufgetaucht ist, teilt das Landratsamt mit. Im Kreis Sigmaringen sind bislang zwei Fälle dieser Mutation nachgewiesen. Schon im Vorfeld hatte es im Landkreis eine Aktion für Sondertermine gegeben, weil die Impfquote unter der Quote von anderen Kreisen lag. Wunschtermine mit allen Impfstoffen können online unter www.impfterminservice.de oder an der Hotline 116 117 reserviert werden. Ebenfalls kann ein festgelegter Termin über die Hotline 0 75 71/102 64 66 montags- bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr für eine Astrazena-Impfung in Hohentengen gebucht werden.