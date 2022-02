Beuron vor 10 Stunden

Gemeinde Beuron rechnet mit Mehreinnahmen

Im Gemeinderat von Beuron gab es einen Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr, das besser ausfiel als erwartet und es wurde der Entwurf zur Finanzplanung 2022 beraten. Weitere Großprojekte in der Gemeinde stehen an. Der Beschluss der Haushaltssatzung wird in der kommenden Gemeinderatssitzung erwartet.