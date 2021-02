von Julia Lutz

Die Gemeinde Beuron im Donautal startet mit einer guten Nachricht in die Woche: Für den Breitband-Ausbau erhält die Gemeinde Beuron rund 1,17 Mio Euro vom Land. Gleichzeitig werden auch die Gemeinden Illmensee (42 797,70 Euro) und Wald (23 244 Euro) im Landkreis Sigmaringen gefördert. Dies gab das für Digitalisierung zuständige Ministerium in Stuttgart bekannt. Um die erfreulich hohe Nachfrage nach Fördermitteln für den Ausbau bis zur Haustür zuverlässig bedienen zu können, hat die grün-schwarze Landesregierung im Nachtragshaushalt weitere 100 Millionen Euro bereitgestellt.

Breitbandausbau zwischen Thiergarten und Hausen im Tal

„Ich freue mich, dass Beuron, Illmensee und Wald für den Ausbau des schnellen Internets eine Landesförderung von insgesamt 1,23 Mio Euro erhalten“, teilt Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) mit. In Beuron sollen der mit diesem Förderbescheid unterstützte Breitbandausbau zwischen Thiergarten und Hausen im Tal (erster Bauabschnitt) sowie der Ausbau der Ortsnetze in Thiergarten und Neidingen dazu beitragen, dass die Bewohner im Donautal rasch von einer leistungsfähigen Leitung profitieren. Auch Beurons Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller zeigte sich hoch erfreut: „Herzlichen Dank an die Abgeordnete Andrea Bogner-Unden. Sie hat uns als Kommune sehr gut unterstützt und wichtige Termine zum Beispiel im Innenministerium organisiert.“

Mehr als 100 Millionen Euro für Digitalisierung

Insgesamt wurden 77 Breitbandförderbescheiden in Höhe von rund 101,2 Millionen Euro ausgehändigt. Von der Förderung profitieren 51 Zuwendungsempfänger in 21 Landkreisen. Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Schnelle und flächendeckende Breitband-Netze sind die Voraussetzung für neue Geschäftsideen, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung. Bis 2021 wird das Land mehr als eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau bereitstellen.