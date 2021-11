von Christl Eberlein

Holz ist sein Element; Ulrich Bähr macht aus dem Naturmaterial außergewöhnliche Möbel und Kunst. Im Leibertinger Ortsteil Altheim hat er sich eine alte Scheune zur Galerie und Werkstatt umgebaut, in der seine Kunstwerke entstehen und gleichzeitig zu sehen sind. Vor Kurzem wurden die Räumlichkeiten im kleinen feierlichen Rahmen eröffnet, nun ist die Galerie „Kunst im Winkel“ regelmäßig für Publikum geöffnet.

Offenheit für weitere Künstler

Neben seinen eigenen Arbeiten zeigt Ulrich Bähr zur Zeit auch Bilder der Malerin Inke Flöther. Die Offenheit für weitere Künstler und Exponate gehört zu seinem Galeriekonzept. Viermal im Jahr möchte er die Ausstellung neu arrangieren. Außerdem sollen Veranstaltungen in den Räumlichkeiten stattfinden. Die große Formatkreissäge, die im Erdgeschoss der Galerie und Werkstatt ihren Platz gefunden hat, wird dann zur Bühne umgewandelt. Das Publikum findet auf über 100 Quadratmetern Fläche über zwei Etagen vor der Bühne und auf der Empore im Obergeschoss Platz.

Alle vier Wochen soll eine Veranstaltung stattfinden

Alle vier Wochen möchte Ulrich Bähr eine Veranstaltung in der Galerie „Kunst im Winkel“ anbieten, so seine Idee. Die hohen Decken, viel Licht und das weiche Raumklima mit viel Holz bieten den passenden Raum für Musik, Lesungen und die ausgestellte Kunst. Ulrich Bähr hofft auf viele Mitstreiter, die zukünftig „Leben in die Bude bringen“.

66-Jähriger ist gelernter Werkzeugmacher

Von sich selbst sagt Bähr: „Ich verstehe nichts von Kunst. Ich lasse mich von der Muse berieseln.“ Was dabei herauskommt ist von ganz unterschiedlicher Gestalt. Während er sich in den vergangenen Jahren primär dem Entwurf und der Umsetzung außergewöhnlicher und individueller Möbelstücke gewidmet hat, ist er nun zu einer anderen Form des künstlerischen Ausdrucks zurückgekehrt. Bereits in jungen Jahren habe er sich „mit Kunst ausgelassen“, erzählt der heute 66-Jährige. Der gelernte Werkzeugmacher war seinerzeit zu Schreinerarbeiten übergegangen. Die Liebe hatte den gebürtigen Südschwarzwälder nach Frankfurt am Main verschlagen. Dort habe er seine ersten Kunstwerke geschaffen.

Leibertingen Ausgewählte künstlerische Positionen in der Galerie Wohlhüter in Thalheim Das könnte Sie auch interessieren

Drei Jahre hat der Galerieumbau gedauert

Seit 2014 lebt er in Altheim. Das Wohnhaus des alten Bauernhofs am Ortsrand hat er saniert und die einstige Scheune zur Galerie umgebaut. Drei Jahre hat es gedauert die Galerie so zu gestalten, wie Ulrich Bähr sie haben wollte. In den teilweise bis zu sieben Metern hohen Räumen ist nun ausreichend Platz für bildende und darstellende Kunst. Die Werke, unter anderem aus Kirschbaum, Ahorn und Mahagoni, kommen gut zur Geltung. Darunter auch sein „Werk 23“. Das dynamische Objekt hängt im Erdgeschoss, gleich neben dem Eingang und mutet wie das Uhr- und Schlagwerk einer Kirchturmuhr an. Eine Uhr sei es aber nicht, betont Bähr, auch wenn im zeitlichen Abstand von etwa zwölf Minuten mehrere Töne erklingen.

Besucher sind herzlich willkommen

Ebenfalls ausgestellt ist einer seiner „Schaukelgockel“, der zwar eher in die Kategorie „Mobiliar“ passt und dennoch ein kleines Kunstwerk ist. Da bekommt sicher so manch ein Erwachsener noch Lust, Platz zu nehmen und zu schaukeln. Vorbeikommen, schauen und genießen – Ulrich Bähr freut sich auf die Besucher seiner Galerie und die Besucher der kommenden Veranstaltungen. Jeden Freitag von 18 bis 22 Uhr können die ausgestellten Werke von Ulrich Bähr und Gastkünstlern in der Galerie „Kunst im Winkel“ in der Hirschkopfstraße 19 in Leibertingen-Altheim besucht werden. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine nach telefonischer Anmeldung bei Ulrich Bähr 0 77 77/939 71 48. (ebc)