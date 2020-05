von Julia Lutz

Der Spritzgießmaschinen-Hersteller Desma kündigt in einer Pressemitteilung einen Stellenabbau an seinem Standort in Fridingen an. Insgesamt sollen dieses Jahr 48 der 281 Stellen abgebaut werden. Bereits seit Anfang 2019 sei die „konjunkturelle Talfahrt insbesondere der Automobilindustrie„ spürbar. Die Corona-Krise habe diese Talfahrt verstärkt. 16 Stellen, so heißt es in der Pressemitteilung, werden durch natürliche Fluktuation abgebaut. 32 Mitarbeiter werden, so heißt es weiter, in eine Transfergesellschaft vermittelt, damit die Trennung sozialverträglicher sei.

Mitarbeiter bereits seit September in Kurzarbeit

Der Stellenabbau sei Teil der Neuorganisation des Unternehmens dienenden Projekts ‚Resilience‘ und ergänzt die bereits seit dem September letzten Jahres laufende Kurzarbeit, den freiwilligen Entgeltverzicht aller Führungskräfte und die eingeleiteten umfangreichen Prozesskostenoptimierungen.

Die an fünf internationalen Standorten tätige Desma-Unternehmensgruppe wird der Unternehmensplanung entsprechend zum Jahresende weltweit 517 Mitarbeiter, davon dann 233 in Fridingen, beschäftigen. Eine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr kann das Unternehmen der derzeitigen Situation geschuldet nicht abgeben, informiert das Unternehmen.