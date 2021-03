Als eine der ersten Blumen erscheint es nach dem Winter wieder in unseren Wäldern – das Leberblümchen. Und nicht nur das: mit den zart bis kräftig violett-blau gefärbten Blüten ist es besonders schön anzusehen, wie es in einer Mitteilung des Naturschutzzentrums Obere Donau heißt. Vor allem, da es so früh im Jahr für farbenprächtige Abwechslung auf dem sonst oft noch sehr kargen, braunen Waldboden sorgt.

Bei Regen und Dunkelheit schließt sich die Blüte

Sowohl der deutsche Name Leberblümchen als auch die wissenschaftliche Bezeichnung Hepatica nobilis leiten sich von der Form der Blätter ab. Diese sind dreilappig, glänzen oberseits lederartig und erinnern mit der Form der Lappen ein wenig an die menschliche Leber. Die Blätter sind zu Beginn der Blüte allerdings noch gar nicht sichtbar. Sie erscheinen erst nach oder mit dem Ende der Blüte, können dann aber sogar den Winter überdauern. Ein einzelnes Leberblümchen blüht nur für einen Zeitraum von knapp über einer Woche. Da die Leberblümchen aber nie alle gleichzeitig zur Blüte kommen, sondern erst nach und nach erscheinen, lassen sie sich für einige Wochen beobachten. Allerdings sollte man dafür bei gutem Wetter unterwegs sein. Denn bei Regen schließen sich die Blüten, genauso wie am Abend. Die Blüte ist nicht bei allen Leberblümchen exakt gleich, aber fast unverwechselbar. Die Zahl der violetten Blütenblätter variiert zwischen fünf und zehn Stück. Interessant ist, dass sich die Blütenblätter im Laufe der doch recht kurzen Blütezeit stark vergrößern und sich dabei ihre Länge fast verdoppelt.

Für Insekten attraktives Nahrungsangebot

Damit wird die Blüte für Insekten attraktiver. Zwar finden diese hier keinen Nektar, aber dafür Pollen. Leberblümchen werden gerne von Bienen, Schmetterlingen, Schwebfliegen und Käfern aufgesucht. Auch nach der Blüte sind sie vor allem für Ameisen interessant. An den Samen der Leberblümchen befindet sich ein fleischiges Anhängsel, das Fett und Zucker enthält und von Ameisen sehr gerne als Nahrung aufgenommen wird. Diese tragen so zur Ausbreitung der Blümchen bei.

Das Leberblümchen gehört zu den Hahnenfußgewächsen, sie sind schwach giftig und wurden in der frühen Heilkunde zur Behandlung von Leberleiden und Bronchitis eingesetzt.