Beuron vor 9 Stunden

Erzabt Tutilo Burger freut sich über Spende für die Erzabtei St. Martin in Beuron

Trotz Ausfall des traditionellen Adventskonzert des Heeresmusikkorps 10 in Beuron im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie kam große Spendensumme zusammen. Der „Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron“ übergab jetzt den Betrag symbolisch zur Hälfte an die Erzabtei. Die andere Hälfte ging an das „Soldatenhilfswerk der Bundeswehr“. Das Konzert soll in diesem Jahr zweigeteilt stattfinden.