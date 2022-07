Beuron vor 3 Stunden

Eintauchen in das Mittelalter: Markt der der Gemeinde Beuron und des Hauses der Natur fasziniert

Faszinierende Einblicke in altes Handwerk gab es in Beuron. Gaukler und Musikanten sorgten zusätzlich für Unterhaltung und auch das Wissen um die Natur an der Oberen Donau kam nicht zu kurz.