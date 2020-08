von SK

Das Schützenhaus in Leibertingen war am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilt, wurde an dem Gebäude ein Fenster aufgehebelt, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Ob das Gebäude überhaupt betreten wurde oder ob die bislang unbekannten Täter aufgrund der Alarmanlage vom Vorhaben abgesehen kann, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenso ist noch unklar, ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0 75 71/10 40 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.