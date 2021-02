Vielfachkandidat Samuel Speitelsbach zieht gegenüber dem SÜDKURIER seine Kandidatur in der Heuberggemeinde Leibertingen wegen den aktuellen Corona-Auflagen zurück. Mit Stephan Frickinger und Axel Philipp bleiben zwei ernsthafte Bewerber im Rennen.

Er werde in Leibertingen keinen Wahlkampf machen und sich auch nicht weiter als Bewerber um das Amt des Bürgermeisters engagieren – das sagte Samuel Speitelsbach am Montag in einem Telefonat mit dem SÜDKURIER. Unsere Nachfrage, ob dies