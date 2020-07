Leibertingen vor 5 Stunden

Containerlösung oder fester Anbau am Kinderhaus? Fest steht: Leibertingens Vorschulkinder brauchen mehr Platz

Die drei Leibertinger Kinderhäuser in Leibertingen, Kreenheinstetten und Thalheim platzen wegen der vielen Kinder aus allen Nähten. Der Gemeinderat fällte am Dienstag zwar noch keinen Beschluss, es zeichnete sich aber eine deutliche Tendenz für einen Anbau in Leibertingen ab. Außerdem wurde beschlossen, die Elternbeiträge bei den Kindergartengebühren anzuheben. Was das konkret bedeutet: