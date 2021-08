Leibertingen vor 11 Stunden

Burg Wildenstein in Leibertingen ist im Sommer das zweite Zuhause des Wildensteiner Singkreises

Die Singwochen des Wildensteiner Singkreises in der Jugendherberge Burg Wildenstein finden in diesem Jahr statt. Der Singkreis startete 2020 eine „Burgretter-Spendenaktion“ zugunsten „ihrer Jugendherberge Burg Wildenstein“ und übergab nun symbolisch einen Spendenscheck in Höhe von 12 000 Euro.