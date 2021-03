Leibertingen Nur für Abonnenten vor 20 Minuten

Bürgermeisterkandidat Stephan Frickinger will „der Gemeinde mehr Ausdruck verleihen“

Ein Gespräch mit Stephan Frickinger, der für das Bürgermeisteramt in Leibertingen kandidiert. Er traut sich das Amt aufgrund seiner bisherigen Berufslaufbahn zu. Frickinger sieht die Ausrichtung der Gemeinde eher touristisch und will mehr Wirtschaftsdenken in die Verwaltung bringen.