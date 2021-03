Stephan Frickinger und Axel Philipp, die beiden ernst zu nehmenden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Leibertingen sind am Mittwoch, 3. März während einer Zoom-Schalte des SÜDKURIER zu erleben. Ab 18 Uhr ist der Livestream im Netz zu sehen. Der SÜDKURIER möchte damit für die Bürgerinnen und Bürger der rund 2100 Einwohner zählenden Heuberggemeinde eine weitere Möglichkeit bieten, Informationen für eine Wahlentscheidung zu liefern. Wegen der aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie hat sich der SÜDKURIER für dieses neue Format entschieden. Erstmals werden wir einen Livestream in dieser Form anbieten und sind auf die Resonanz gespannt.

Zoom-Konferenz wird heute live ins Netz übertragen

Diese Online-Veranstaltung kann im Netz als Livestream verfolgt werden. Es können direkt Fragen an die beiden Kandidaten gestellt werden. Dies ist über ein Feld bei dem Livestream möglich. Der Link zu dem Livestream findet sich am Mittwoch, rechtzeitig vor der Online-Konferenz, unter der Internetadresse: sk.de/leibertingen. Moderieren wird diesen Livestream SÜDKURIER-Redakteur Manfred Dieterle-Jöchle, Leiter der Meßkircher Lokalredaktion. Er wird die Fragen, die von Zuschauern direkt gestellt werden, den Kandidaten stellen. Vielfachkandidat Samuel Speitelsbach wird nicht an dieser Zoom-Konferenz teilnehmen.

Fragen können vorab an die Redaktion geschickt werden

Fragen an die beiden Kandidaten können auch schon vorab an die Lokalredaktion in Meßkirch geschickt werden – bitte als E-Mail an diese Adresse: messkirch.redaktion@suedkurier.de. Eingehen sollten diese Fragen am Mittwoch bis spätestens 15.30 Uhr.

Stephan Frickinger (35) hatte als erster seine Bewerbung für das Amt des Rathauschefs abgegeben. Der 35-jährige Familienvater ist zurzeit Stadtbaumeister in Meßkirch. Axel Philipp (50) ist Stadtplaner und lebt im Leibertinger Ortsteil Altheim in einer Patchwork-Familie.