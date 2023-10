In der Nacht auf Mittwoch, 27. September, hatte ein Feuer einen Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro verursacht. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war gegen 1 Uhr ausgerückt und konnte die Flammen rasch löschen. Durch den Brand wurden mehrere Balken, die seitliche Holz-Vertäfelung und ein Teil der Dachkonstruktion beschädigt, wie die Polizei mitteilte. In einer ersten Mitteilung zum Brand wollte die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen.

Die Dauer der Sperrung ist noch ungewiss, wie der Tourismusverband Donaubergland mitteilt. Vom Parkplatz beim Kloster konnte bequem der Premiumwanderweg Eichfelsen-Panorama erreicht werden – was durch die Sperrung aktuell nicht möglich ist.

Die Holzbrücke wurde 1801 in Betrieb genommen. Bis 1975 rollten auch Autos darüber. Nur noch Fußgänger und Radfahrer dürfen sie heute nutzen.