Ein technischer Defekt dürfte nach Polizeiangaben die Ursache für einen Brand im Waldgebiet bei Thiergarten am Donnerstag gegen 12.30 Uhr gewesen sein. Eine landwirtschaftlichen Zugmaschine hatte im Bereich des Motorblocks Feuer gefangen. Nach abgeschlossenen Waldarbeiten geriet die Zugmaschine nach bisherigem Kenntnisstand ohne Einwirkung Dritter in Brand. Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung fing zudem ein Holzstapel Feuer. Ein Holzhäcksler und die im Umfeld stehenden Bäume wurden beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an, welche den Brand unter Kontrolle brachten. Der Rettungsdienst war mit sechs Helfern an der Brandstelle im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 000 Euro geschätzt, die Zugmaschine wurde vollständig zerstört.