Am Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, kam es auf einer alleinstehenden, ehemaligen Hofstelle im Bereich Leibertingen zu einem Brand in einem Nebengebäude, teilt die Polizei mit. Die Hofstelle war vollumfänglich und sehr hochwertig renoviert. Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand am Sicherungskasten im Nebengebäude und weitete sich über die Decke des Gebäudes aus. Eine im Objekt befindliche Sauna wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die freiwillige Feuerwehr war zur Brandbekämpfung mit sechs Einsatzfahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird derzeit auf rund 100 000 Euro beziffert, heißt es abschließend.