Beuron, Irndorf vor 5 Stunden

Beuroner Filz zum Schulstart in der Irndorfer Grundschule

Selbstgemachte Sitzkissen begleiten die Schüler in Irndorf durch die Grundschulzeit. Dahinter steht die Initiative „Beuroner Filz“. In dem altes Gemäuer wird mit einem zeitgemäßen Pädagogikkonzept unterrichtet. Dies soll, zusammen mit einem neuen Baugebiet, den Zuzug junger Familien bewirken. Das Gemeindeentwicklungskonzept der kleinen Gemeinde wird am 29. September öffentlich vorgestellt.