Zum Ende seiner auf zwölf Jahre festgesetzten Amtszeit haben die wahlberechtigten Mitglieder des Beuroner Mönchskonventes am Dienstag nach der Feier der Eucharistie im Kapitelsaal des Klosters in geheimer Wahl den bisherigen Amtsinhaber, Erzabt Tutilo Burger (57), Ordo Sancti Benedicti, kurz OSB, für eine Amtszeit von weiteren zwölf Jahren zum Erzabt gewählt, wie es in einer Mitteilung der Abtei heißt.

Der gebürtige Löffinger ist seit 1988 Mitglied der Erzabtei Beuron und wurde 1994 zum Priester geweiht. Am 7. September 2011 wurde der damalige Prior als Nachfolger von Erzabt Theodor Hogg OSB zum 11. Erzabt von Beuron gewählt.

Das Wahlgremium bestand aus den wahlberechtigten Profess-Mönchen des Beuroner Konventes, der aktuell 30 Mitglieder umfasst. Die Kapitelsrechte und damit auch das Recht, den Abt zu wählen, besitzen grundsätzlich alle Mönche, die die feierlichen Gelübde abgelegt haben. Abt Andreas Werner OSB, Abt der münsterländischen Benediktiner-Abtei Gerleve, hat im Auftrag des Abtpräses der Beuroner Benediktiner-Kongregation, die Wahl geleitet; ihm assistierte Abt em. Laurentius Schlieker OSB, ebenfalls aus Gerleve.

Der bisherige und neue Erzabt hat entsprechend den rechtlichen Vorgaben nicht an der Wahl teilgenommen. Wählbar war grundsätzlich jeder der Beuroner Mönche. Das Geschehen im Kapitelsaal unterliegt nach kirchlichem Rechtes der Geheimhaltung. Seit der jüngsten kirchenrechtlichen Änderungen durch Papst Franziskus im vergangenen Jahr ist die Priesterweihe nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Übernahme des klösterlichen Leitungsamtes.

Im Anschluss luden die Beuroner Glocken am späten Dienstagnachmittag zur öffentlichen Bekanntgabe des Wahlergebnisses in die Abteikirche. Dort wurde Erzabt Tutilo Burger vom Wahlleiter in sein Amt eingeführt. Nach dem Te Deum erneuerten die Mönche vor ihrem gerade gewählten Abt jeweils persönlich ihre Bereitschaft zur Treue im klösterlichen Leben.

Eine feierliche Benediktion, das heißt eine kirchliche Segnung des Gewählten, die für Beuron gewöhnlich der Freiburger Ortsbischof erteilt, wird es in diesem Fall nicht geben. Erzabt Tutilo war bereits am 12. November 2011 nach seiner erstmaligen Wahl durch den damaligen Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch benediziert worden.