Vorbildlich reagiert hat nach Polizeiangaben ein 68-Jähriger, der am Montagmorgen eine Whatsapp von einer unbekannten Nummer erhalten hatte. Betrüger gaben sich als sein Sohn aus und baten den Mann darum, eine ausstehende Rechnung zu begleichen. Nachdem der 68-Jährige an die unbekannte Nummer zurückgeschrieben hatte, dass er das lieber direkt telefonisch klären möchte, brachen die Betrüger den Kontakt ab. Anschließend verständigte der 68-Jährige den Polizeiposten in Stetten a.k.M.. Tipps und Informationen zum Vorgehen der Täter gibt es bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0 75 71/1 04-3 02, wie die Polizei weiter mitteilt.