Leibertingen vor 4 Stunden

Backhäusle in Thalheim: Unbekannter beschädigt Tür

Am Montagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter die Tür am Backhäusle in Thalheim beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.