Die Galerie Wohlhüter im Leibertinger Ortsteil Thalheim zeigt bis zum 24. Oktober eine große Auswahl an Arbeiten von Künstlerinnen und Künstler. Es werden Arbeiten aus den Bereichen Plastiken, Objekte, Reliefs, Bilder und Zeichnungen präsentiert.

Die neue Ausstellung „Ausgewählt“ in der Galerie Wohlhüter in Thalheim zeigt die Vielfalt an künstlerischen Positionen, welche die Galerie vertritt. Sowohl die anwesenden Kunstschaffenden als auch die Gäste der Eröffnung freuten sich