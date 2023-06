Seit 2015 gibt es den Arche-Pfad. Nachdem dort in den vergangenen Jahren die Geschichte der Arche Noah erzählt wurde, wurde der Themenweg nun umgestaltet, heißt es in einer Mitteilung des Naturschutzzentrums Obere Donau. An sieben Stationen stehe ab sofort die tierische Artenvielfalt im Donautal im Fokus. Denn das Donautal biete verschiedensten Tieren und Pflanzen passende Lebensräume. Das Tal sei sozusagen selbst eine Arche Noah. Ob Uhu, Alpenbock oder Ringelnatter – sie alle seien dort Zuhause und können manchmal sogar im Original bestaunt werden. Für alle anderen Fälle gebe es mit den Infotafeln und jeweils einem gefilzten Tier an den Stationen des Arche-Pfades passendes Anschauungsmaterial.

Bei einem gemeinsamen Rundgang wurden die Filztiere im Juni von der Initiative Beuroner Filz auf den hölzernen Archen der Stationen installiert. „Die Tiere sind ein absoluter Blickfang“, wird Ute Raddatz vom Naturschutzzentrum Obere Donau in der Mitteilung zitiert. „Mit dem Arche-Pfad bietet sich eine ideale Möglichkeit, eine kleine Runde um Beuron zu drehen und spannende Einblicke in das tierische Leben im Donautal zu erhalten“. Denn die Artenvielfalt im Donautal sei außergewöhnlich hoch, das Gebiet gelte als ein Hotspot der Biodiversität.

Da die Filzobjekte der Witterung ausgesetzt sind, werden sie im Laufe der Zeit vergehen. Künftig soll das Thema des Arche-Pfads alle paar Jahre wechseln. Die Idee für den Arche-Pfad in seiner ursprünglichen Form entstand in Zusammenarbeit der Initiative Beuroner Filz und des Naturschutzzentrums Obere Donau, unterstützt durch die Gemeinde Beuron und finanziell gefördert durch die LBBW-Stiftung. Bislang wurde an den Stationen die Geschichte der Arche Noah als Sinnbild für den Artenschutz erzählt und dabei die besondere Bedeutung von Schafen für den Erhalt der Artenvielfalt verdeutlicht. Da 2022 die letzte Station eröffnet worden war und die Filzkunstwerke vergänglich sind, wurde der Arche-Pfad nun umgestaltet.

Der Arche-Pfad beginnt am Haus der Natur und führt auf etwa zweieinhalb Kilometern im Bogen um Beuron. Die Strecke verläuft auf breiten Wegen und ist leicht begehbar. Sieben Stationen geben einen kleinen Einblick in die tierische Vielfalt des Donautals und vermitteln Wissenswertes zu den Arten.