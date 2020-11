von Heinrich Sturm

Der Leibertinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Gebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung angepasst. Die Kosten werden 2021 insgesamt auf gleichem Niveau bleiben. Änderungen gibt es bei den verschiedenen Gebührenanteilen. Ein Kubikmeter Wasser kostet im nächsten Jahr 2,37 Euro (bisher 2,32 Euro). Grund für den höheren Preis sind gestiegene Wasserbezugsgebühren und ein Verlust aus dem Jahr 2016, der ausgeglichen werden muss. Deutlich ansteigen wird die Kanalgebühr von 0,26 Euro auf 0,50 Euro pro Kubikmeter für Schmutzwasser. Die Durchleitung von Niederschlagswasser kostet 0,19 Euro statt 0,13 Euro pro Kubikmeter. Die deutliche Erhöhung sei mit Baumaßnahmen zu begründen, erklärte Leibertingens Kämmerer Daniel Bahr, der die neuen Wassergebühren vorstellte.

Eine Preisreduzierung gibt es bei der Klärgebühr, was mit der geplanten Stilllegung der Kläranlage im Ortsteil Thalheim zusammenhängt. Die Reinigung von Schmutzwasser sinkt von 3,24 Euro auf 2,90 Euro pro Kubikmeter, bei Niederschlagwasser wird die Gebühr um einen Cent auf 0,23 Euro pro Kubikmeter gesenkt. Die Verbrauchs- und Abwassergebühren werden 2021 insgesamt bei 6,19 Euro pro Kubikmeter liegen, was genau dem Preis in diesem Jahr entspricht.