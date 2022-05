In Leibertingen wurde der Achtsamkeitspfad als Teil des Walderlebnispfads an der Burg Wildenstein offiziell eröffnet.

Der erste Schritt in Richtung Erneuerung des gesamten Walderlebnispfads an der Burg Wildenstein in Leibertingen ist getan. Am vergangenen Donnerstag konnte der „Achtsamkeitspfad“ offiziell eröffnet werden. Wer sich auf den frisch